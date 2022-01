CAN 2021 : Giresse dévoile le nom du prochain vainqueur

ALAIN Giresse n'est plus à présenter sur l'échiquier continental. Ancien sélectionneur des Panthères (2006-2010), des Aigles du Mali (2010-2012 et 2015-2017), des Lions de la Téranga du Sénégal (2013-2015) et des Aigles de Carthage de Tunisie (2018-2019), le technicien français, en plus d'avoir été un excellent joueur, a sillonné le continent à la quête de performances et de reconnaissance.

À quelques heures de l'ouverture de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des nations, qui s'ouvre ce dimanche au Cameroun, " Gigi ", l'ancien Bordelais, s'est essayé à dévoiler le nom du prochain vainqueur de cette édition. L'Algérie, tenante du titre, en est sa favorite. Morceaux choisis !

" Le vainqueur de la Can se trouve dans le groupe des équipes qualifiées pour les barrages du Mondial. Ce sont les meilleures équipes du continent. En tête, l'Algérie. C'est une équipe complète qui est invaincue depuis 33 rencontres. En plus c'est le tenant du titre. Ensuite il y a le Cameroun, pays hôte. À domicile, les Lions seront aussi difficiles à manœuvrer. Nous pouvons également citer le Sénégal, le Maroc et le Nigeria. C'est mon Top 5 ".

À lire également dans notre édition de demain, jour de match des Panthères, l'avis d'Alain Giresse sur les chances du Gabon de sortir de son groupe, composé des Comores, du Ghana et du Maroc.