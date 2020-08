Caf : le calendrier des éliminatoires du Mondial et de la Can

La Confédération africaine de football (Caf), par le truchement de son secrétaire général par intérim, le Marocain Abdelmounaim Bah, a dévoilé, le 18 août dernier, le calendrier détaillé des rencontres comptant pour les éliminatoires de la Can "Cameroun-2022" et de la Coupe du monde "Qatar-2022".

S'agissant des éliminatoires de la Can, le Comité exécutif de la Caf a décidé que les 3e et 4e journées se joueront dans la période allant du 9 au 17 novembre prochain. Les 5e et 6e journées bouclant les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations, quant à elles, auront lieu du 22 au 30 mars 2021.

Concernant les éliminatoires du Mondial, dont la phase finale est prévue du 21 novembre au 18 décembre 2022 au Qatar, l'instance faîtière du football continental a programmé les deux premières journées dans la période allant du 31 mai au 15 juin 2021. Ainsi, les Panthères du Gabon se déplaceront au Caire, au début du mois de juin, pour affronter les Pharaons d'Égypte. Avant de recevoir, quelques jours plus tard, les Chevaliers de la Méditerranée de Libye. Les 3e et 4e journées auront lieu du 30 août au 7 septembre 2021.

Dans cet intervalle, le Gabon jouera l'Angola à deux reprises. Les deux dernières journées des éliminatoires se joueront du 4 au 12 octobre 2021. Pour ces deux matchs, les Panthères recevront les Pharaons, avant de se déplacer en Tunisie pour y affronter les Chevaliers de la Méditerranée de Libye.

Les premiers de chacun des 10 groupes joueront les barrages dans la période allant du 8 au 16 novembre 2021. La Caf a également prévu des matchs amicaux. Ils auront lieu entre le 5 et le 13 octobre 2020.



Willy NDONG



