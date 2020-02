Athlétisme : Mise en place d'un comité ad hoc

Cette rencontre conjointe avec le patron gabonais des Sports visait essentiellement à cerner toutes les difficultés qui empêchent la Fédération gabonaise d'athlétisme de fonctionner normalement, et, le cas échéant, trouver les voies et moyens pour la remettre sur les rails. La rencontre d'hier fait suite à celle organisée mercredi avec les différentes ligues affiliées à la FGA.

''Si nous sommes venus voir le ministre des Sports, c'est parce que nous sommes face à une situation sous-régionale, continentale et internationale. Le fait que le Gabon soit suspendu, et qu'aujourd'hui on ne puisse plus parler d'athlétisme dans votre pays, est source d'inquiétude. Par conséquent, nous estimons que si les règles du jeu ne sont pas respectées, il faudrait bien que nous puissions passer à la vitesse supérieure. Nous sommes des sportifs et nous devons respecter les règles du sport", a souligné le président de la zone 3, par ailleurs vice-président de la Confédération africaine d'athlétisme, Bruno Kounga.