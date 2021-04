Anaclet Mathieu Taty : "Les Championnats d’Afrique, un tournant important pour nos athlètes"

• L'Union : M. le président, vous avez été élu en octobre 2020 à la tête de la Fédération gabonaise d’athlétisme. Dans quel état réel avez-vous trouvé la discipline ?

- Anaclet Mathieu Taty : J’ai été élu à la tête de la Fédération gabonaise d’athlétisme en octobre 2020, au terme d’une normalisation initiée par World Athletics et présidée par la Confédération africaine d’athlétisme Région 3 avec la collaboration du ministère des Sports et le Comité national olympique gabonais. Point n’est besoin de rappeler ici qu’après plus de cinq années d’inactivité suivies d’une suspension par l’instance internationale d’athlétisme, on ne pouvait pas s’attendre à hériter d’une structure organisée. À notre prise de fonction et en l'absence d’une passation de service, nous avons trouvé une structure moribonde ou tout est à refaire sur tous les plans (structurel, organique, administratif et technique). Face à ce mutisme observé par ces jeunes mordus de l’épreuve reine des Jeux olympiques, certains athlètes ont préféré monnayer leur talent sous d’autres cieux.