Religion : Une bibliothèque missionnaire inaugurée

Une bibliothèque chrétienne flambant neuve, axée sur la missiologie ou encore l’évangélisation en langues locales des populations rurales, a été inaugurée samedi 24 février, au quartier Maboukou, dans le quatrième arrondissement de Franceville. L’œuvre est de Global Recordings Network (GRN), un organisme chrétien international, basé aux Etats-Unis, qui soutient les églises du monde dans l’acquisition des outils d’évangélisation et dans la traduction des écritures en langues locales, dans différents pays.

C’est le responsable de cet organisme au Gabon, Francklin Asseko Mve, qui a présidé la cérémonie inaugurale en présence des responsables des églises diverses et du responsable local du groupe de traduction Audiovie, Albert Epalapayi. À cet effet, en plus des livres, les outils audiovisuels d’évangélisation aux illettrés ont été présentés aux invités. Et, parmi ces outils un sac composé d’un kit complet, à savoir batterie combinée, projecteur, trépied, écran, torche à énergie solaire, câbles, etc. Puis un magnétophone qui contient l’évangile traduit dans différentes langues du pays, telles que les langues gabonaises.

« Cette bibliothèque est destinée à l’évangélisation des peuples non atteints par l’évangile, les personnes qui ne peuvent pas lire ni écrire, celles qui vivent dans les milieux les plus reculés. Les supports audio et visuels nous aideront à leur transmettre la bonne nouvelle », a indiqué Francklin Asseko Mve.

Nadège ONTOUNOU

Franceville/Gabon