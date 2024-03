Libreville : Une ONG dote Avéa II d'une passerelle et réhabilite la fontaine d'eau

L'Organisation non gouvernementale (ONG) “Tous ensemble pour l'égalité des chances” continue sa lancée dans les actions citoyennes en faveur des populations du Grand Libreville. Après Nzeng-Ayong village, le tour est revenu au quartier Avea II de bénéficier d'infrastructures modernes. Finies donc les pénuries d'eau dans ce quartier du 2e arrondissement de la commune de Libreville.

Les populations ont bénéficié d'une fontaine d'eau , qui va desservir une grande partie de ce quartier, privé de ce liquide vital depuis plusieurs mois. En marge de cette action, l'ONG a également mis à la disposition de ces populations riveraines une passerelle nouvellement construite. D'après son président, Patrick-Bertrand Mba Nze, toutes ces réalisations communautaires ont pu voir le jour grâce au soutien du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), à qui la plateforme associative avait fait part des préoccupations des populations d'Avea II dans ce sens.

"Nous sommes une ONG citoyenne, dont le but est de venir en aide aux plus nécessiteux. C'est dans cette lancée que nous sommes venus à Avea II pour apporter notre soutien à cette population et la rassurer de ce que le président du CTRI, Brice Clotaire Oligui Nguema, est à l'écoute de tous les Gabonais. Nous avons sollicité le chef de l'Etat pour la réalisation de toutes ces infrastructures et il a tout de suite apporté son soutien. Parce que cela y va du bien-être de ses compatriotes ", a déclaré Patrick-Bertrand Mba Nze.

Un véritable soulagement pour les habitants de ce quartier qui, malgré les cris de détresse lancés à leurs anciens élus, n'avaient vu leurs conditions de vie trouver satisfaction dans ce sens. D'où leurs remerciements au CTRI et au président Oligui Nguema. L'ONG entend inauguré d'autres infrastructures communautaires, très prochainement.

AEE

Libreville/Gabon