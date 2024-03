Les leaders associatifs d’Owendo disent oui au CTRI

Les leaders associatifs de la commune d’Owendo se sont réunis autour d’un collectif : Collectif des Leaders et associations d'Owendo (Clao). Il a vu le jour samedi dernier. Des leaders qui entendent ensemble fédérer les fils et filles d'Owendo autour d'idéaux communs. Aussitôt né, ses initiateurs ont salué l’acte salvateur du 30 août posé par le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), et se sont engagés à l’accompagner et à le soutenir.

En fait explique Guy Armand Laroma Mbadinga Nziengui, président du Clao, la raison même d’être du collectif, est le soutien des actions du CTRI. " Le Clao veut être la plateforme de relais des actions du CTRI sur terrain." Entendu que le Clao a fait sa sortie officielle dans la foulée de la célébration de la journée internationale de la femme, ses promoteurs en ont profité pour associer à la sortie officielle de leur collectif, une journée culturelle qui magnifiait justement la femme. Objectifs : exalter ses savoir-faire.

On a ainsi pu apprécier ce dont sont capables les femmes owendoises qui avaient là une belle tribune pour dévoiler leurs talents.

L.R.A.

Libreville/Gabon