Journée mondiale du rein : 300 adultes et 150 enfants dépistés

La célébration de journée mondiale du rein a été marquée à Franceville et Moanda par un dépistage de masse au rond- point de Potos et dans les écoles saint-hilaire et Ngoungoulou de Franceville pour les enfants ; A Moanda, c’est sur le site de l’hôpital Marcel Abeké, de la Comilog que les volontaires ont été dépistés. Ce qui donne un total de 300 adultes dépistés en une journée et 150 enfants.

Toute chose qui démontre que la problématique de la maladie du rein est un réel problème de santé publique. Selon l’organisation mondiale de la santé, un adulte sur dix souffre d’affection rénale, soit 850 millions de personnes à travers le monde. Les consultations et examens ont été faits par l’ensemble des médecins réunis au sein de la société gabonaise de néphrologie (Soganeph). Les populations de Franceville ont pris d’assaut le rond-point de Potos pour se faire dépister.

Lancée en 2006, la journée mondiale du rein contribue à la sensibilisation de l’opinion, aux comportements préventifs, aux facteurs de risque et à la façon de vivre avec une maladie rénale. « Nous avons entendu les doléances des patients. Maladie invalidante aux conséquences socio-économiques très lourdes, elle nécessite une meilleure prise en charge par les pouvoirs publics en ce qui concerne les examens et les médicaments dont certains sont indisponibles localement », a fait savoir la secrétaire générale du ministère de la santé, Elise Eyang Obame.

La minute de l’eau a été observée sur tous les sites, car boire 1,5 à 2 litres d’eau par jour contribuerait à prévenir la maladie. Il faut donc s’hydrater au maximum, éviter de consommer trop de sel, les régimes riches en protéines, pratiquer une activité physique régulière, éviter l’automédication, éviter de fumer, etc. Récemment le Président de la transition a fait un don de 3900 kits de dialyses, et 100 ont été livrés au centre d’hémodialyse de Franceville.

Nadège ONTOUNOU

Franceville/Gabon