Secteur pétrolier : les sociétés autochtones veulent désormais s'affirmer

Le lancement officiel de la Convention des entreprises pétrolières autochtones du Gabon (Cepag), s'est effectué jeudi dernier à Libreville en présence du ministre du pétrole, Marcel Abeke. Cette convention a pour missions de faire la promotion des entreprises autochtones dans le secteur pétrolier, la formation et le développement des capacités locales des entreprises de service et le renforcement du contenu local indispensable au développement économique et social du Gabon, a fait savoir le président de la Cepag, Charles Tchen.

En effet, après plus de 70 ans d’exploitation pétrolière au Gabon, la part de la production des entreprises autochtones est toujours insignifiante. " Avec l'acquisition d'Assala et la rétrocession des champs d’Addax, nous anticipons une augmentation significative, qui devrait dépasser les 25%. Cette évolution marque un tournant stratégique pour l'industrie pétrolière nationale, mettant en lumière le potentiel croissant des acteurs autochtones dans le secteur, en particulier pour les champs matures ", a souligné Charles Tchen.

L'acquisition récente des actifs d'Assala par l'État démontre clairement la volonté de renforcer la participation des nationaux de manière significative et stratégique au sein du secteur pétrolier. " Cette initiative est un témoignage de l'engagement du gouvernement à renforcer la souveraineté de l’Etat sur l’exploitation de nos ressources naturelles. Dans ce cadre ambitieux, la Cepag se positionne comme un acteur important,qui va jouer un rôle actif dans cette dynamique nationale. "

Le ministre du Pétrole Marcel Abeke s'est réjoui de l'aboutissement de ce processus. " Nous avons pensé qu'il était temps qu'on associe un peu plus les nationaux à l'exploitation du pétrole au Gabon. Il était tout à fait normal de fédérer toutes ces expertises pour voir dans quelle mesure on pouvait commencer à nous approprier ce secteur, conformément à la volonté du président de la République.

C'est un processus qui doit se poursuivre avec la participation effective de ces entités à la production pétrolière. Il ya un décret qui va suivre sur tout ce qui concerne la préférence locale ", a-t-il fait savoir.

AEE

Libreville/Gabon