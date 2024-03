FDS : Les militaires appelés à bannir les comportements déviants d’antan

C’est au cours de sa visite de prise de contact avec les militaires exerçant dans la province du Haut-Ogooué, que le Ministre de la défense nationale, le général de division Brigitte Onkanowa, s’est adressé aux agents des forces de défense et de sécurité de Franceville, vendredi 15 mars dernier, au camp Colonel Djoué Dabany.

À cet effet, tous les pandores se sont réunis, notamment, l’armée de terre, l’armée de l’air, les corps des sapeurs-pompiers, la garde Républicaine, le service de santé militaire, le Génie militaire et la gendarmerie nationale. Après la revue de troupes et tout le protocole militaire, le ministre de la défense a décliné la vision du général de Brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la transition, chef Suprême des forces de défense et de sécurité. Une vision basée sur la responsabilité, la loyauté, l’excellence, les changements aussi bien mentaux que comportementaux des militaires en général.

« Le respect des lois et règlements doit être aujourd’hui notre cheval de bataille. L’objectif de la restauration des institutions est une responsabilité pour l’ensemble de l’élite de la défense nationale. Il est primordial qu’un changement radical de mentalité s’opère en chacun d’entre vous, afin de mettre fin aux comportements déviants qui ternissent notre image de marque. Pour mériter la confiance des plus hautes autorités, il vous faudra être des soldats exemplaires en bannissant les conduites tant décriées par les populations. Cultivez l’esprit de responsabilité et de discipline, pour protéger efficacement nos concitoyens, notre territoire et nos valeurs », a martelé le membre du gouvernement.

Aux gendarmes des unités des frontières et de l’opération Koubia, elle a appelé à la disponibilité, vigilance, rigueur et professionnalisme. Après quoi, la ministre a poursuivi son périple dans les brigades territoriales, placées dans chaque département du Haut-Ogooué. Plusieurs autres activités ont ponctué ce périple.

Nadège ONTOUNOU

Franceville/Gabon