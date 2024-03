Bientôt la construction d'une caserne des sapeurs- pompiers à Makokou

Au 3e jour de sa tournée républicaine dans la province de l’Ogooué-Ivindo qui a débuté jeudi dernier, le président de la République, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a procédé à la pose de la première pierre de la future caserne des sapeurs-pompiers de la ville de Makokou. Ce sera la première du genre dans ladite province.

Confié à l’entreprise ECOBAT HINDA, ce chantier prévoit la construction d'un bâtiment principal incluant une zone administrative et opérationnelle comprenant 4 alvéoles pouvant accueillir 3 engins pompes d'appui. Tout comme une ambulance, des embarcations pour le Service nautique et des dortoirs, entre autres commodités, sont prévus.

Bâti sur une surface de 5 000 m2, le futur bâtiment dont les travaux s’étendront sur 9 mois sera également constitué d’une zone d'habitations. Laquelle comprendra 4 logements destinés aux officiers, 20 logements pour les sous-officiers et 1 plateau multisportif. Ce chantier témoigne de la volonté du Comité pour la transi- tion et la restauration des institutions (CTRI) et son président, Brice Clotaire Oligui Nguema, de doter aussi les populations de l'intérieur du pays des services de proximité.

Et on sait combien une caserne des sapeurs-pompiers est importante dans une province comme l'Ogooué-Ivindo appelée à connaître un essor économique dans les prochaines années. Notamment avec l'exploitation du fer de Bélinga par une entreprise australienne, Iron Ivindo.

O'N

Libreville/Gabon