Santé : Guy Patrick Obiang présente son plan d'actions à la Première ministre

La cheffe du gouvernement, Rose Christiane Ossouka Raponda, a eu une séance de travail il y a quelques jours avec le ministre de la Santé, Guy Patrick Obiang, venu lui présenter son plan d'actions prioritaires qui s'étale sur une période de trois ans (2020, 2 021, 2022).

L'ancien porte-parole du Comité de pilotage (Copil) du plan de veille et de riposte contre l'épidémie à coronavirus au Gabon a ainsi proposé à la Première ministre un certain nombre d'actions devant, selon lui, toucher le plus grand nombre des populations. L'amélioration de l'offre et celle de l'accès aux soins en font partie. Toutes choses, à en croire Guy Patrick Obiang, en phase avec les projets annoncés par Ossouka Raponda dans sa Déclaration de politique générale.