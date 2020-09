Capal : le nouvel ambassadeur du Japon en visite

Le nouvel ambassadeur du Japon au Gabon, Shuji Noguchi, était au Centre d'appui à la pêche artisanale de Libreville (Capal) le 11 septembre dernier. Conduit par Olga Mboula, responsable de l'établissement, et Micheline Schummer Gnandji, directrice de la Pêche, le nouveau représentant de l'Empire du Soleil levant dans notre pays (il a présenté ses lettres de créances le 13 août dernier au président de la République) s'est dit heureux de ce qu'il a vu sur ce site qui symbolise l'excellence de la coopération nippo-gabonaise.

''Le Japon a fait le don pour la construction des installations du Capal, et a envoyé des experts pour aider à organiser l'activité de pêche. Je suis aujourd’hui là pour voir si nos projets de coopération sont utilisés au mieux. Je suis presque ému de constater que vous utilisez bien le matériel mis à votre disposition. C'est propre et bien entretenu. Vous êtes parmi les meilleurs en Afrique. Je vais réfléchir à d'autres moyens de développer notre coopération'' , a confié l'ambassadeur à l'endroit des responsables du Capal.

Et Micheline Schummer Gnandji d'indiquer que le Gabon veut bien étendre l'activité dudit Centre. Par exemple, la transformation du poisson pour ajouter de la valeur au site.

Olga Mboula a, quant à elle, remercié le diplomate nippon au nom du personnel du Capal, des coopératives d'écailleurs, des manutentionnaires et autres mareyeuses et mareyeurs. Non sans offrir à ce dernier un présent.