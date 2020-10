Sahara occidental : le Gabon réitère son soutien au Maroc

Sur la question du différend régional sur la question du Sahara occidental, Pacôme Moubelet Boubeya a déclaré que : "Comme nous l'avons récemment exprimé devant la quatrième Commission de l'Assemblée générale des Nations unies, le Gabon est aux côtés du Maroc et réaffirme son soutien au processus politique en cours au Sahara. Processus mené sous l'égide exclusive du secrétaire général des Nations unies''. Il convient d'indiquer que le Gabon reste l'un des principaux soutiens africains du Maroc sur cette question.

Pour rappel, le Sahara occidental est revendiqué par le Maroc et la République arabe sahraouie démocratique (RASD). Le Sahara occidental est un vaste territoire (266 000 km 2) du désert du même nom, situé à l'ouest du vaste désert du Sahara. L'ancienne colonie espagnole est frontalière du Maroc au nord, l'Algérie au nord-est, la Mauritanie à l'est et au sud, et à l'ouest par l'océan Atlantique. Depuis 1975, il est l'enjeu d'un long conflit entre le Front Polisario et le royaume du Maroc.