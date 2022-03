Présidentielle 2023 : Mike Jocktane présente sa vision aux religieux

Conférer aux organisations religieuses un statut juridique spécifique qui soit différent de celui des associations. C'est l'un des cheval de bataille du candidat a la prochaine élection présidentielle de 2022 le président du Gabon Nouveau Mike Jocktane. Lequel a organisé samedi dernier à l'Eglise internationale Nazareth , une rencontre avec les leaders des assemblées religieuses de Libreville. Objectif : présenter aux hommes de Dieu sa vision politique sur la pratique religieuse au Gabon.

Selon l'homme politique, le dispositif juridique actuel règlementant le statut des organisations religieuse au Gabon est obsolète. " Ce dispositif nécessite donc une reforme profonde ", car a t-il souligné une organisation religieuse ne peut avoir le même fonctionnement qu'une association. Aussi pour remédier à cette situation le président du Gabon Nouveau a présenter a ses hôtes sa vision politique pour la reforme dudit dispositif. Laquelle se résume en neuf engagements dont les prioritaires sont entres autres, conférer aux organisations religieuses un statut juridique qui tient compte de leur identité et de fonctionnement, et la création d'une une institution appelée le haut conseil Gabonais des religions, pour veiller au respect des droits des organisations religieuses et règlementer la pratique religieuse au Gabon.

Pour le futur candidat " pour mettre en œuvre les changements attendus par les gabonais et gabonaises , je suis venu à votre rencontre aujourd'hui pour solliciter cette même confiance que vous m'avez accordé depuis 30ans(...) concernant la question religieuse et la laïcité, j'ai une vision claire, des reformes a apporter. Tout d'abord, il me paraît essentiel de faire appliquer er respecter le principe de, laïcité. L'Etat doit garantir à chacun la liberté fondamentale de croire et de pratiquer son culte dans le respect des uns et des autres. Par ailleurs toutes les confessions de foi doivent être traitées de manière équitable et égale devant la loi, tout en conservant leur indépendance "

Sveltana NTSAME NDONG

Libreville/ Gabon