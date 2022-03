Précarité menstruelle : collecter 30 000 serviettes hygiéniques

La précarité menstruelle est le fait pour certaines jeunes femmes de ne pouvoir s'acheter de protections hygiéniques pendant leur période de menstruations. Aussi l'association Gabonais Fam'Apart et ses partenaires dont les associations Leveh, Alba de lutte, Anto Winners et bien d'autres, organisent-elles depuis le 15 mars dernier une vaste collecte de serviettes hygiéniques sur toute l'étendue du territoire national. Il est question pour Sybille Mengue, présidente de Fam'Apart et ses partenaires de lever le tabou et la stigmatisation autour des menstruations. ''La campagne s'appelle Gêna ou sans gêne pour que les règles ne soient jamais plus un moment de gêne pour aucune jeune fille ou femme. Surtout pas pour celles en incapacité de s'offrir des protections hygiéniques'', indique la jeune femme dont l'association ainsi que ses partenaires entendent collecter 30 000 serviettes hygiéniques de Libreville, la capitale du Gabon à l'intérieur du pays à Franceville en passant par Oyem et Moanda.

Chacun étant concerné, tout le monde peut donc donner un paquet de serviettes hygiéniques pour participer activement à cette ''lutte''. Les points de collectes sont disséminés un peu partout dans la ville et à l'intérieur du pays. Plus d'informations sur la page Facebook de Fam'Apart. La collecte prend fin le 25 mai. Les serviettes hygiéniques amassées seront distribuées le 28 mai, journée internationale de l'hygiène menstruelle, aux jeunes filles et femmes en situation de précarité menstruelle. Ce seront celles dans les foyers, les centres d'accueil, les orphelinats, la prison centrale...

L.R.A.

Libreville/Gabon