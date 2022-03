PCR de Nzong-Bikélé : reprise des travaux en avril prochain

Les travaux du Plan complet de relogement (PCR) de Nzong-Bikelé vont redémarrer en avril prochain pour s'achever dans un an environ. L'annonce a été faite lundi dernier par les responsables de l'Unité de coordination des études et des travaux (UCET), structure étatique en charge de la gestion. C'était à la faveur d'une séance de travail initiée par le ministre des Travaux publics et des Infrastructures, Léon Armel Bounda Balonzi, avec une délégation de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale (BDEAC). Une séance de travail somme toute opportune, d'autant qu'elle a permis d'harmoniser les points de vue et d'éclairer les zones d'ombre.

Le PCR de Nzong-Bikélé fait l'objet d'un financement total de 60 milliards de francs de la part de l'institution chargée de financer le développement des pays de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale (Cémac), dont une enveloppe additionnelle de 20 milliards de francs. Il est dédié à la réinstallation des personnes affectées par les travaux d'aménagement des bassins-versants de Gué-Gué, Lowé-IAI et Terre-Nouvelle. Après un début satisfaisant, ces travaux sont à l'arrêt depuis quelques années alors qu'ils étaient à 80 % de réalisation, selon les responsables de l'UCET.

Cela dit, Léon Armel Bounda Balonzi a réitéré la position du gouvernement gabonais qui compte toujours sur le bailleur de fonds pour aller au bout de ce projet de construction de logements, de voies de communication, d'infrastructures scolaires et sportives et bien d'autres équipements collectifs. "Il était donc essentiel pour les parties prenantes de faire le point de la situation, mais aussi et, surtout, s'accorder sur les périodes de reprise et d'achèvement desdits travaux", a indiqué Jean-Patrick Megne Ekoga, directeur des opérations à la BDEAC, mandaté par le président de l'institution financière, Fortunato-Ofa Mbo Nchama.

Ce dernier a, en outre, informé que "le Gabon est aujourd'hui le premier bénéficiaire des financements de la BDEAC, soit 381 milliards de francs reçus au cours de ces 5 dernières années contre seulement 245 milliards entre 1975 (année de la création de la banque) et 2 017".

G.R.M

Libreville/Gabon