Positionnement politique : quel est la place du PSD ?

LA récente élection des membres du Bureau du Sénat est venue confirmer une interrogation légitime : à quel bord politique appartient aujourd'hui le Parti social-démocrate (PSD) ? Laquelle interrogation taraude l'esprit de nombreux observateurs et autres analystes du landerneau politique gabonais. Normal, le leader de cette écurie politique, Pierre-Claver Manganga-Moussavou, entretient volontairement le flou sur son (réel) positionnement. Sinon comment comprendre cette valse d'un bord à un autre, au gré du vent et surtout des intérêts ?

La formation politique du "bouvier de Moutassou", dans le sud du Gabon, se réclame de la majorité à l'Assemblée nationale où la vice-présidente du PSD, Albertine Maganga-Moussavou, appartient bel et bien à un Groupe parlementaire de la majorité. Alors qu'au Sénat, l'unique représentant du PSD, Pierre Moussavou, s'est présenté comme le candidat de l'opposition au poste de 2e questeur. Un poste acquis bien évidemment avec la bénédiction du Parti démocratique gabonais (PDG). Un coup de Jarnac du "rouleau compresseur" que "Les Démocrates", le parti de Guy Nzouba-Ndama, n'oublieront pas de sitôt.

À y regarder de près, le jeu d'équilibrisme du parti de Maganga-Moussavou ne surprend guère. Notamment pour les plus âgés. Cet acteur politique a toujours plus ou moins navigué entre deux eaux. Un coup, proche du pouvoir, un coup dans l'opposition, voilà qui ne surprend plus grand nombre. Comme tout bon acteur de sa trempe, il justifie cette valse par le fait d'apporter sa pierre à l'édifice du développement du Gabon.