PG41 : Louis-Gaston Mayila porté au pinacle

ATONE et aphone depuis plusieurs années, la PG41 (Ndlr : une plateforme regroupant 41 partis politiques) semble sortir de sa léthargie. En atteste le quasi-plébiscite à l'endroit de Louis-Gaston Mayila, président de l'Union pour la nouvelle République (UPNR). Ses pairs ont décidé, en milieu de semaine, de lui confier les rênes de ladite plateforme. Un honneur voire une reconnaissance pour son expérience politique.

Occasion pour le nouveau président de la PG41 de déclarer : "Par ce vote massif, enthousiaste et sans fard, vous venez de m’inviter à rendre plus grande et plus belle notre maison.

Vous me demandez, avec la chaleur nécessaire, à porter haut le flambeau de notre camp, à demeurer en votre compagnie, avec vous et pour vous". Avant d'ajouter : "Mettons à profit cette force, ce regroupement, cette union, pour proposer aux Gabonaises et aux Gabonais, de nouveaux schémas, de nouveaux challenges, pour être ce groupe qui ne se limite pas, qui ne se contente pas de critiquer, mais propose des pistes de sortie de crise".

Le natif de Yombi est d'avis que le Gabon "a besoin des gens qui ont en tête une seule idée : le changement, de l’audace, toujours de l’audace et encore de l’audace dans les pistes, dans les choix, dans les propositions que nous avons à faire à ceux-là qui aujourd’hui dirigent notre pays".

Non sans relever : "Nous avons la lourde responsabilité de représenter l’espoir de tout un peuple, l’espoir de tout un camp, l’espoir de ceux qui pensent que le Gabon n’est pas fini".

S'agissant des lendemains politiques, la nouvelle tête de proue de la PG41 est pour ainsi dire dubitative. "Si nous ne changeons pas, nous risquons nous-mêmes, nos enfants ou peut-être nos petits-enfants, d’assister aux funérailles du Gabon", souligne-t-il. Et de rajouter : "Notre rôle à nous, est de nous battre, de mettre tout en œuvre, pour que le Gabon ne meure pas, pour que le Gabon demeure éternel…".