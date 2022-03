PDG : René Ndemezo'Obiang, la tête ailleurs ?

Partira ou partira pas ? Toujours est-il que depuis quelques jours, l'ancien premier secrétaire de Démocratie nouvelle (DN), René Ndemezo'Obiang, est au centre de nombreuses rumeurs faisant état de son éventuelle envie de démissionner à nouveau du Parti démocratique gabonais (PDG), formation politique qu'il avait ralliée en mai dernier, avec armes et bagages, au terme de l'officialisation de la fusion-absorption de DN au PDG. En l'absence de réaction officielle de l'intéressé, c'est l'ancien porte-parole de DN, Jonathan Ndoutoume Ngome, non moins fidèle parmi les fidèles du président du Conseil économique, social et environnemental (CESE), qui s'est chargé de démentir toutes ces rumeurs en les qualifiant " d'informations tendancieuses et non fondées". Puis d'indiquer que " Ce rétropédalage n'a jamais été envisagé et reste inenvisageable. Toutes ces informations relèvent d'une instrumentalisation et d'une manipulation grotesque visant à discréditer l'ex-premier secrétaire de DN et ses partisans".

Pour autant, aux yeux de nombreux observateurs de la vie politique nationale, ces propos pourraient être pris par certains avec beaucoup de pincettes et prudence. D'autant plus qu'ils pourraient être mis à mal par la vraie ou fausse missive circulant actuellement sur les réseaux sociaux dans laquelle on découvre clairement que René Ndemezo'Obiang avait sollicité sa nomination aux fonctions de vice-président de la République. Ceci pourrait-il expliquer cela ? N'ayant pas eu de gain de cause, René Ndemezo'Obiang envisagerait-il sérieusement de démissionner du PDG. Ou tout ceci n'est qu'une forme de chantage d'une personnalité qui, sentant le crépuscule de sa carrière arriver, à l'approche des échéances électorales de 2023, abat sa dernière carte ? Une chose est certaine : avec toutes ces rumeurs accentuées par la fuite de cette lettre, " l'enfant terrible de Bifolossi" aura réussi à occuper, pour un bref instant certes, le devant de l'actualité politique nationale. Bien plus, il a sans aucun doute mis en lumière, de manière sibylline, les états d'âme de toutes ces personnalités qui, comme lui, ont récemment rallié le PDG.

J.KOMBILE MOUSSAVOU

Libreville/Gabon