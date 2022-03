Aubameyang : buteur le plus prolifique de l'histoire du football gabonais

C'est incontestable! Pierre-Emerick Aubameyang est le joueur gabonais qui aura le plus marqué l'histoire de notre football toutes générations confondues. Adulé par certains, décrié par d'autres, le désormais attaquant gabonais de Barcelone ne laisse personne indifférent. Il est même considéré comme étant le meilleur ambassadeur sportif gabonais. En mars 2018, le Gabon avait pris part au tournoi King’s Cup en Thaïlande. Et la condition fixée par les organisateurs pour que notre pays participe à ce tournoi était, justement, de faire venir PEA. Toute une histoire ! Sur le terrain, notamment en club, c'est le joueur gabonais le plus prolifique. Entre 2008 et 2022, il aura, il est vrai, connu sept clubs. À savoir : Dijon, Lille, Monaco, Saint-Étienne, Dortmund, Arsenal et le FC Barcelone. Notre compatriote a joué pour le moment 561 matchs en club toutes compétitions confondues.

Le joueur a marqué 291 buts. Ce qui fait de lui le 7e meilleur buteur africain de toute l'histoire. Mieux, Aubameyang est le meilleur buteur africain en Europe sur la période 2010-2020, selon un classement réalisé par Goal.com. Sur la dernière décennie, l’attaquant gabonais a inscrit 186 buts dans trois clubs différents (Saint-Étienne, Arsenal et Dortmund). Tout un symbole ! Et avec le Barça, il poursuit, une fois encore son chemin vers les sommets du football mondial. Et si la saison prochaine, il devenait pichichi (meilleur buteur) en Liga, comme ce fut le cas pour lui en Allemagne et en Angleterre ?

W.N.

Libreville/Gabon