Parlement : Les sénateurs appelés à préserver les valeurs républicaines

C'est en ces termes que le président du Sénat, Lucie Milebou Aubusson-Mboussou, a invité ses collègues à la reprise des activités après une période d'intersession. Période à laquelle les parlementaires renouent avec leur électorat pour le compte rendu de leurs activités.

C'est fort de cela que les uns et les autres ont été exhortés à être au-dessus des différences partisanes. "Gardons-nous, chers collègues, d'attiser entre nous et autour de nous, des braises d'intolérance, et d'entretenir des voix de discorde, qui ébranlent dangereusement notre vivre ensemble", a dit la sénatrice de Fougamou. Et de poursuivre : "Partageons ces valeurs républicaines que nous aimons énoncer avec fierté, et défendons leurs principes, dans le respect de nos différences''.