Libreville : Les projets du maire dévoilés à ses administrés

Au cours de celle-ci, il aura des échanges avec les membres des bureaux des conseils d’arrondissement, les personnels municipaux et l’ensemble des chefferies. Occasion pour lui, entre autres, de dévoiler ses projets pour l'année 2020.

D'ailleurs, au cours de ses premières prises de contact, les débats ont essentiellement porté sur les actions prioritaires au niveau des arrondissements, les conditions de travail des agents affectés dans les collectivités locales, et la situation des chefferies. C'est ainsi que dans le 1er arrondissement, première étape de cette tournée, on retiendra que les préoccupations tournent autour de l’exiguïté du cadre de travail, la reprise des formations des agents, la révision de la grille salariale, le paiement des allocations familiales et la dette cumulée de la CNSS. Tout comme la nécessité de relever l'indemnité des chefs de quartier.