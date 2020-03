Investissement : La BEI intéressée par l'environnement économique gabonais

Occasion pour Nikolaos Milianitis de confirmer à son hôte sa volonté d'investir au Gabon. "La BEI peut apporter le savoir-faire, mais aussi des ressources financières à long terme, pour mener à bien les projets à choisir avec le gouvernement", a-t-il déclaré.

À souligner que la BEI envisage d'investir dans les infrastructures, la sécurité maritime, la biodiversité, la lutte contre les changements climatiques. Mais aussi l'appui aux PME et la digitalisation des secteurs dans lesquels la coopération bilatérale (Gabon-UE) est déjà effective. Bref, le BEI compte renforcer cette coopération avec un accent particulier sur la biodiversité et la lutte contre les changements climatiques.

En atteste le Programme de conservation et de valorisation des écosystèmes fragilisés d'Afrique centrale (ECOFAC), porté sur les fonts baptismaux en 2009. Lequel programme est à sa sixième phase et est d'une importance capitale, car il intègre le suivi des parcs nationaux et des forêts pour un développement durable.