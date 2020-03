Coronavirus : Le Gabon sécurise ses frontières...

Afin d’éviter une éventuelle propagation du Covid-19 par des facteurs extérieurs, le gouvernement a décidé d’adopter une batterie de mesures préventives au niveau de ses installations portuaires et aériennes. Mais ce cordon sécuritaire pourrait être mis à rude épreuve aux frontières terrestres, un premier cas venant d'être détecté au Cameroun voisin.

L’épidémie du Covid-19, plus connue sous le nom de coronavirus, est d'une ampleur telle qu'il est recommandé aux États et aux gouvernements des pays du monde entier d’adopter des mesures de prévention et de sécurité, afin d’éviter la propagation de la maladie.

Si aucun cas n’a encore été détecté sur le territoire national, l’exécutif n’entend point se laisser surprendre par des éventuelles alertes pouvant semer le trouble et la panique dans la population. D'autant qu'un premier cas dans la zone Cemac a été officiellement détecté, le jeudi 6 mars, au Cameroun voisin...

Afin d’être en phase avec le niveau sécuritaire adopté par plusieurs pays, le Gabon a décidé de sécuriser ses frontières maritimes et aériennes. Mais également de suspendre, à travers une note du ministère des Affaires étrangères, les mouvements des diplomates vers le Gabon, conformément à la réunion stratégique convoquée et présidée par le chef de l’État, Ali Bongo, dont l’objectif était de "renforcer les structures sanitaires du pays et de prendre l’ensemble des mesures nécessaires pour parer à toute éventualité".

Les mesures de prévention et l’imposant dispositif médical mis en place à l’aéroport Léon-Mba ont déjà permis de "thermoflasher" 13 000 voyageurs. Mais le gouvernement a décidé de sécuriser également ses frontières maritimes, où transitent près de 90 % des marchandises au Gabon.



Maxime Serge MIHINDOU



