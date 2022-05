Gestion des ordures: Ali Bongo Ondimba exige des résultats dans les meilleurs délais

Le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a reçu hier en audience au palais de la présidence de la République, la cheffe du gouvernement, Rose-Christiane Ossouka Raponda. Laquelle était accompagnée de la ministre du Budget et des Comptes publics, Édith Ekiri Mounombi Oyouomi et du directeur général de la Comptabilité publique et du Trésor, Yann Koubdje. La Première ministre a dressé au président de la République un état des avancées réalisées par les autorités publiques en matière de gestion des ordures ménagères. Une problématique d'autant plus préoccupante que de nombreuses villes de notre pays sont confrontées à un certain nombre de difficultés en matière de collecte et de gestion des ordures ménagères.

S'agissant particulièrement de la capitale gabonaise, la situation paraît très préoccupante. D'autant que les différentes initiatives et solutions préconisées à ce jour par le gouvernement paraissent peu concluantes. À en juger notamment par les difficultés rencontrées quotidiennement par les entités dédiées à cette tâche. De fait, Ali Bongo Ondimba a instruit la cheffe du gouvernement de manière qu’un accompagnement efficace soit apporté, dans les meilleurs délais, à la société Clean Africa en charge de la collecte des ordures ménagères à Libreville, afin de renforcer ses équipements et sa capacité opérationnelle.

A noter, par ailleurs que dans la même journée d'hier, le président Ali Bongo Ondimba, en sa qualité de "Distingué camarade président" du Parti démocratique gabonais (PDG), a reçu le secrétaire général de ladite formation, Steeve Nzegho Dieko.

J.KOMBILE MOUSSAVOU

Libreville/Gabon