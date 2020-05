Assemblée nationale : le point sur les travaux législatifs

Deux tours de table ont eu lieu hier à l'Assemblée nationale. Les deux réunions étaient dirigées par Faustin Boukoubi, le président de ladite institution. Il s'agit de la réunion du bureau et de la conférence des présidents, à laquelle ont également pris part les présidents des groupes parlementaires.

C'était l'occasion pour les participants de faire le point sur les travaux législatifs depuis le début de la présente session parlementaire. Il en ressort, entre autres, que deux textes sont en attente d'adoption en séance plénière. Notamment le projet de loi autorisant la ratification de l'Accord portant délimitation de la frontière maritime signé entre la République gabonaise et la République démocratique de Sao Tomé et Principe ; et le projet de loi autorisant la ratification du Traité révisé de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC).