Help : le jeu qui ''répare'' la communication dans les familles

Poser de bonnes questions et obtenir des réponses idoines. Découvrir ce qui se cache derrière les sourires, sinon les mutismes des membres d'une maisonnée. ''Help'' est une invite au dialogue. Les équipes de l'Union y ont joué pour vous. Lecture !

Line R. ALOMO

Libreville/Gabon

Michelle, Kendra et leur mère sont assises autour de la table basse de leur salon. Les trois jeunes femmes sont au beau milieu d'une sorte de jeu. En effet, dans un coin de la table, sont posées des cartes de couleur rose fuchsia et portant la mention ''Help'', aide en français, inscrite au-dessus d'une oreille semblant être posée sur une main. En contrebas de cette face de la carte, le vert-jaune bleu du drapeau gabonais semble préciser la nationalité de l'auteur du jeu. Kendra vient de mélanger les cartes et d'en prendre une.

Il est écrit sur ce côté de la carte : "A qui est-ce que tu souhaiterais ressembler ? Pourquoi ?'' Kendra sans hésiter indique qu'elle veut ressembler à son père parce qu'il a des solutions à tout. Au tour de Michelle de prendre une carte. Elle tombe sur une question : '' A la maison, qui est le plus matinal ?'' Sans hésitation les deux enfants pointent leur mère du doigt. Au tour de leur mère de tirer une carte. Sa question inscrite : ''Si je pouvais faire disparaître une émotion entre la peur, la colère, la tristesse, laquelle est-ce que je choisirais ? Pourquoi ?'' Réponse : ''La colère parce qu'elle rend inutilement violent verbalement et parfois physiquement.'' Et la séance continue ainsi jusqu'à épuisement des cartes avec des questions et des réponses chaque fois plus fouineuses des vérités et autres non-dits des joueuses. ''Help'' est en fait un jeu familial. Il permet aux membres de la famille de se découvrir ou se redécouvrir. De s'immiscer dans les pensées, si ce n'est dans l'intimité les uns des autres. Il permet de briser la glace, de fouiner. De faire parler ceux qui sont timides, de les sortir de leur réserve pour découvrir parfois des plaies intérieures qu'ils traînent par-devers eux. ''Help m'a permis de savoir que mon fil vivait très mal le fait que ses sœurs sont plus claires de peau que lui. J'ai profité de l'occasion pour le rassurer et lui dire que cela ne change absolument rien à mon amour pour lui'', raconte Dona Pascale, une maman qui a aussi expérimenté le jeu avec ses bambins. "Help" a donc pour objectifs de ressortir les ressentis, les blessures parfois cachées des membres de la famille. Et on doit l'idée de ''Help'' à Aude Lydie Ndong Engone.

Aude est psychologue du développement et de l'éducation. C'est un jour d'avril 2022, alors qu'elle discute avec sa sœur, que tout est parti. ''On essayait de se remémorer chacune des souvenirs de famille et on s'est rendu compte qu'on ne savait pas grand-chose sur nos propres enfants.'' Des questions commencent à fuser par rapport à leur rôle de parents et à toutes ces choses que "nos enfants ne nous diraient pas forcément". ''Ma sœur m'a demandé, pourquoi tu ne créerais pas un jeu, vu que tu es psy, qui permettrait aux gens de s'ouvrir mais de façon ludique''. C'est ici que le déclic s'est fait pour la jeune femme. ''L'un des objectifs de ''Help'' est de donner l'occasion aux familles de passer du temps ensemble parce que c'est une chose qui devient rare. L'autre est de permettre à chacun de connaître l'autre, ce qui les aiderait à s'aimer de la bonne façon mais surtout favorisera et améliorera les relations familiales''. Et pour une expérience de jeu plus aboutie encore la conceptrice recommande un esprit ouvert, relaxe et plein d'humour. Et pour que ce soit facile de se parler en jouant, le jeu prend la forme de questions qui permettent d'avoir la bonne information.

'' C'est parce que je te le demande que je suis sûre d'avoir la bonne réponse.'' Et, on peut y jouer avec autant de joueurs possibles, à condition qu'on soit au moins 3 et qu'on ait 8 ans au moins. Et pour une expérience de jeu plus aboutie encore la conceptrice recommande un esprit ouvert, relaxe et plein d'humour. Parce qu’y jouer est super simple. Les cartes, placées au centre du cercle que la famille aura formé, chacun piochera une carte à tour de rôle et vous n'aurez qu'à laisser votre cœur et vos sentiments parler. Et si vous essayiez de sonder les cœurs des vôtres avec ''Help'' ? Qui sait ce que vous y découvrirez ?