Tourisme : vers une opération de mise en conformité au Gabon

Le ministère du Tourisme vient d'annoncer une campagne de sensibilisation de tous les opérateurs économiques du secteur. Elle a démarré ce 20 et s'achèvera le 27 janvier prochain, à Libreville et à l'intérieur du pays. Il sera explicitement question de montrer aux acteurs du tourisme l'importance du respect de la loi et des différents textes réglementaires y associés, les infractions administratives et pénales en cas de non-respect des dispositions juridiques, etc. Partant du constat selon lequel de nombreux opérateurs économiques du secteur tourisme exercent sans être en règle avec la législation et la réglementation touristique. La tutelle souhaite remédier à cette situation et projette d'initier des contrôles. Ces opérations de vérification seront menées par des agents assermentés dudit département à partir de fin mars prochain. avant cette phase répressive il faut sensibiliser.

Pour le bon déroulement de cette action future, la Direction générale du tourisme a soumis ses agents à une formation sur les conditions d'obtention des titres administratifs par les opérateurs économiques.

Sont concernés par la future opération de vérification : les exploitants des sites touristiques, les détenteurs de clubs de loisirs, les transporteurs, y compris les taxis, les locations de véhicules, les hébergeurs et restaurateurs, les voyagistes, etc

GM.NTOUTOUME-NDONG

Libreville/Gabon