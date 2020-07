Setrag : le fret en compensation

Une observation stricte qui commence dès l'accueil des voyageurs à la gare où trois couloirs ont été aménagés, respectivement pour l'achat des billets, les bagages et l'embarquement pour respecter la distanciation physique des personnes. Parallèlement, une sensibilisation est menée à l'endroit des passagers afin qu'ils s'approprient les mesures barrières tout au long du voyage jusqu'à destination.

Cependant, même si au niveau des voyageurs, le constat est à la déception au regard du manque d'affluence, c'est plutôt au niveau du fret que la société mise le plus en ce moment. En effet, depuis un certain temps, ce volet n'est pas pour déplaire aux cheminots. Bien au contraire. "Nous assurons l'acheminement des produits pharmaceutiques en grande quantité, des produits vivriers et autres produits de première nécessité. En outre, devenu un produit social, le fret funéraire connaît un excellent comportement qui tient aux prix que nous affichons", précise le chef du département voyageurs, Stéphane Magnoumba. Et sur le quai, on peut effectivement apercevoir une importante cargaison de médicaments pour l'intérieur du pays.