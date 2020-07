Fraude des bulletins scolaires : des sanctions en vue

"Il y avait 798 cas pour le baccalauréat dont 43 % dans la province de l'Estuaire, et 57 % pour le reste du pays. L'autre constat qui a été fait, c'est celui concernant les établissements producteurs de bulletins. Il y a le collège St-Pierre, le Collège évangélique de Melen, le complexe scolaire Élite, le lycée Beau-Verlaine, le lycée Mater-Dei et le lycée privé Monde-Uni. Il faut ajouter à ces établissements d'enseignement la Gare-Routière, qui est également un lieu de production de faux bulletins", indique le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, Théodore Koumba.

"Je voulais aller au lycée d'État, et on m'a demandé la somme de 150 000 francs, vu que j'étais en Terminale. Par la suite, la dame m'a joué des tours en me disant que les places étaient toutes prises et que je m'y suis prise tard", renseigne une élève de ceux tombées dans ce piège de la facilité au micro de nos confrères de Gabon-1re.