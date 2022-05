SEEG : un éboulement de terrain à l’origine des perturbations enregistrées dans la desserte en eau potable

Libreville, le 16 mai 2022. Suite aux fortes pluies enregistrées ces derniers jours dans l’agglomération de Libreville, un éboulement de terrain survenu ce lundi 16 mai 2022 aux environs de 09h30, au PK18 dans la zone de Bikele, a entraîné le déboitement de la canalisation de transport DN 1200 reliant Ntoum et Libreville.

Cet incident va occasionner des perturbations dans la desserte en eau potable d’une partie du Grand Libreville, avec plus d’impact pour les usagers situés dans les zones Libreville Centre-Ville et Akanda.

Durant la période des travaux, la SEEG communiquera régulièrement sur les opérations de réparation de la conduite endommagée et exprime ses regrets aux usagers impactés par cet incident.

La Direction

Communication et Marketing