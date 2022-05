Vol à la tire au boulevard Triomphal : Mikolo en prison

Les usagers du boulevard Triomphal ont bien des raisons de jubiler, même s'il ne pourrait s'agir que d'un simple répit. Et pour cause. La semaine dernière, l'une des bandes de braqueurs gabonais sévissant dans les environs a été neutralisée par la Police judiciaire (PJ).

Il s'agit d'un trio composé de Jurlin Mikolo alias Malaga (19 ans), Stéphane Endamane Eyeghe alias Xavi Alonso (22 ans) et Cyriaque Glen Nkomo Okoué alias le Dac (30 ans). La tâche de ces trois individus était rendue facile par le ralentissement de la circulation imposée par les travaux de réhabilitation de cette artère, selon des sources policières. Lesquelles précisent que Mikolo et ses complices ne se tenaient jamais loin de la zone des travaux. Et qu'ils profitaient toujours de l'inattention des passagers pour leur arracher sacs et téléphones portables.

C'est d'ailleurs à la suite de la plainte de l'une des victimes, une dame, que des éléments de la PJ se sont lancés à leurs trousses. Arrêtés à tour de rôle quelques jours après leur forfait, plusieurs effets dérobés ont été retrouvés chez l'un des présumés voleurs à la tire, indiquent nos informateurs. Déférés tous devant le parquet de la République, seul Jurlin Mikolo a été placé en détention préventive à la prison centrale de Libreville. Ses acolytes ayant étonnamment bénéficié d'une liberté provisoire.

G.R.M

Libreville/Gabon