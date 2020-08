Relance économique : 30 000 emplois en création d’ici à 3 ans

Aussi les deux zones économiques spéciales supplémentaires en devenir de Lambaréné et Franceville se présentent-elles, entre autres, comme des outils clés de succès capables d'impulser la création de 30 000 emplois supplémentaires durant les trois prochaines années.

"Notre économie se consolide et nous travaillons pour qu’elle devienne encore plus inclusive, pour qu’elle crée encore plus d’emplois. Cette dynamique doit être accélérée dans les prochains mois et les prochaines années", a souligné Ali Bongo Ondimba.