CLR : "reconquérir sa dignité politique"

Le délégué général adjoint en charge de l'Implantation du Centre des libéraux réformateurs (CLR), Alexandre Désiré Tapoyo, a poursuivi récemment, par le Haut-Ogooué et l'Ogooué-Lolo, les installations des responsables provinciaux de cette formation politique.

Dans ces régions, l'émissaire du CLR a également livré les ambitions de sa formation politique inspirée de la nouvelle vision impulsée par la déléguée générale, Nicole Assele. ''Il est temps de nous lever et de nous battre. Autrement, il est temps de nous lever et de nous battre pour la défense de la vie, de la liberté et du bonheur. Il est temps de nous lever et de nous battre pour acquérir la force d'exercer le pouvoir de décision politique, seuls ou en coalition'', a insisté Alexandre Désiré Tapoyo.

Non sans préciser que ce combat passe nécessairement par ''la conquête légitime et légale de la direction des collectivités locales, c'est-à-dire des communes et des départements''. Aussi le délégué général adjoint a-t-il souligné qu' "il est temps d'entrer en masse et sereinement, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat''.

Par ailleurs, réaffirmant son soutien à Ali Bongo Ondimba, le CLR entend s'armer de profondes convictions et consolider ses ambitions. C'est pourquoi, ainsi que le relève Alexandre Désiré Tapoyo, ''il est arrivé le temps de faire émerger au sein du CLR de véritables leaders d'opinion et de réels porteurs d'ambitions''.



M.A.M



