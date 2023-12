Patrimoine de l’Etat : la tutelle veut un meilleur contrôle de la DGPE

ENTITÉ sous tutelle du ministère des Comptes publics, la direction générale du Patrimoine de l’Etat (DGPE) est une administration centrale chargée des affaires financières, mobilières et immobilières de l’Etat. Pour comprendre son fonctionnement, le membre du gouvernement de transition, Charles Mba, a eu une séance de travail la semaine avec les responsables de cette direction.

Après un tour du propriétaire des locaux de la DGPE situés au quartier Camp de Police, le membre du gouvernement a assisté à la présentation des activités de cette entité. « La DGPE a pour missions de procéder aux acquisitions et aux cessions des propriétés immobilières de l’Etat, proposer et mettre en œuvre les décisions d’affectation des meubles et des immeubles aux services affectataires, d’assurer la gestion et la protection du patrimoine de l’Etat, en relation avec les autres services compétents de l’Etat ; De centraliser et consolider la comptabilité en matière des ordinateurs; D’exercer toute activité visant la valorisation ou l’exploitation économique et financière du patrimoine mobilier et immobilier ;D’assurer l’entretien et la maintenance du patrimoine mobilier et immobilier de l’Etat ;De mobiliser les financements nécessaires à la réalisation des investissements dans le domaine mobilier et immobilier, entre autres », a fait savoir le directeur général Léandre Mara-Rogombe.

Présentant par la même occasion leurs conditions de travail à la tutelle, Charles Mba s’est montré à l’écoute et a invité la DGPE à un meilleur contrôle. « Les conditions de travail sont parfois plus difficiles que ce que l’on croit. Nous allons nous mobiliser pour faire en sorte que la DGPE disposent des moyens de travail satisfaisants. L’une des missions principales de la DGPE est de sortir l’Etat du statut de locataire. Nous avons prévu dans le budget à venir un peu plus de 25 milliards de FCFA pour payer des loyers, ce n’est pas acceptable. C’est un point noir et nous allons nous atteler à redresser cela », a-t-il déclaré.

Dans cette logique, la DGPE entend pleinement s’engager à mettre les réformes engagées par le Comité de transition et la restauration des institutions (CTRI).

Hans NDONG MEBALE

Libreville/Gabon