Luxury Green Resorts : ambassadeur de l'écotourisme gabonais à ''We Are Africa''

POUR la deuxième fois d’affilée, le Luxury Green Resorts, filiale du Fonds gabonais d’investissement stratégique (FGIS), a participé au très réputé évènement international ''We Are Africa'', tenu du 7 au 9 mai en terres sud-africaines. Organisé au Cap, en Afrique du Sud, We Are Africa est une célébration annuelle de la diversité du continent africain : c’est le grand rendez-vous des professionnels du tourisme mondial, tour-opérateur, opérateurs hôteliers, agences de voyages, agences d’aviation et autres services du secteur tourisme. C’est à travers sa filiale Gabon Wildlife camps and safaris (GWCS), filiale de Luxury Green Resorts, que le Gabon a été représenté lors de cette édition.

Considéré comme l’un des jeunes élèves sur le plan international dans le secteur écotouristique, à l’opposé du Rwanda ou du Kenya qui font leur classe depuis quelques années, il était question pour GWCS de promouvoir d’une part la destination Gabon avec ses parcs nationaux et sa biodiversité, et d’autre part de positionner le pays d'Oligui Nguema comme un nouvel acteur de la scène écotouristique mondiale.

Au terme de 3 jours intenses, meublés de rendez-vous et de networking, le directeur général de Luxury Green Ressort, Christian Mbina, et ses équipes, ont présenté avec brio la destination Gabon à plus de 60 tour-opérateurs et agences de voyages, mais aussi à des médias étrangers. " Nous avons observé un engouement fortement positif envers notre pays via notre structure, et nous nous en réjouissons. Cela pourrait s’expliquer par un élan grandissant désormais vers le versant ouest sur la scène touristique.

De plus, la particularité du Gabon, recouvert à plus de 80 % par les forets fait de cette destination aux yeux des touristes, un endroit peu dégradé et donc jouissant encore fortement de son authenticité'', s'est-il extasié. Les pays comme la France, Singapour, les Pays Bas, l’Espagne, l’Allemagne, la Thaïlande, la Russie, l’Afrique du Sud, la Chine, la Suisse, la Belgique, les États-Unis, le Royaume-Uni et ont manifesté un intérêt particulier pour le Gabon. Il ne sera donc pas surprenant d’apercevoir ou de croiser d’ici 2025, des touristes issus de ces pays sur le territoire national.

Loin de son apport sur le plan économique, Luxury Green Resorts creuse aussi une empreinte sociale. Il compte ainsi un personnel exclusivement gabonais de 114 employés déployés sur les sites de Pongara, Loango, et de l’Hôtel de la Sablière. Par ailleurs, la structure met un accent particulier sur sa responsabilité sociale (dons financiers à l’école du village de Ntchogorove à Loango, dons de médicaments au dispensaire de Loango) et environnementale, avec une participation au traitement des déchets du village. Fort de ces différents atouts, le statut de Luxury Green Resorts en tant qu’acteur majeur de l’écotourisme gabonais est ainsi renforcé, laissant présager un avenir des plus prometteurs pour ce secteur encore mal estimé au Gabon.

Line R. ALOMO

Libreville/Gabon