Marché financier de l'Afrique centrale : le Cameroun lance un emprunt obligataire

La présentation de l'emprunt obligataire par appel public à l'épargne de l'État du Cameroun 2022-2029 a été faite le 16 mai dernier à Libreville. Sixième du genre, cette émission obligataire des financements s'inscrit dans le cadre de la stratégie de développement lancée par les autorités camerounaises, en vue de financer certains projets prioritaires inscrits dans la loi de finances 2 022. L'objectif étant pour l'État du Cameroun de mobiliser un montant de deux cents milliards de FCFA sur le marché financier de l'Afrique centrale.

Ce pays de la sous-région membre de la Commission économique et monétaire des États d'Afrique centrale (Cémac) est engagé dans un vaste programme d'investissements. Notamment dans des projets porteurs de croissance et d'emploi dans les domaines des infrastructures portuaires, routières et énergétiques, entre autres. Cet engagement est donc en droite ligne “avec les orientations de la stratégie nationale de développement (SND 30) qui visent à faire du Cameroun un pays émergent à l'horizon 2035”, a souligné le ministre camerounais des Finances, Louis-Paul Motaze, qui a séjourné à Libreville pour le lancement de cette opération.

Celle-ci, qui permettra de former une base élargie d'investisseurs sous-régionaux, se veut “un partenariat gagnant entre la communauté des affaires de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale et l'État du Cameroun”, a précisé le membre du gouvernement camerounais. Les caractéristiques de cette opération d'emprunt obligataire sont entre autres, dix mille FCFA, correspondant à la valeur unitaire, 6,25 % nets d'impôts et taxes ; la période de souscription est comprise entre les 16 et 25 mai 2022. Durée de l'emprunt, 7 ans.

Charly NYAMANGOY BOTOUNOU

Libreville/Gabon