Orientation : le Sosup en campagne d'information sur le territoire national

À quelques semaines de la tenue des examens de fin d'année, notamment du baccalauréat, les élèves des classes de Terminale des lycées et collèges de la capitale ont pris part au lancement de la campagne d'information et d'expression des vœux d'orientation dans les établissements d'enseignement supérieur. Cette campagne, organisée par le Secrétariat d’orientation scolaire, universitaire et professionnelle (Sosup), se tient actuellement au restaurant de l'Université Omar-Bongo et dans chaque chef-lieu de province jusqu'au 30 mai prochain. Depuis hier, les élèves, premières cibles de cette opération, convergent vers ce site pour être au fait des offres qui cadrent avec leurs séries et souhaits.

Il s'agit durant ces jours pour les futurs bacheliers d'échanger avec les conseillers d'orientation et les représentants d'établissements sur leurs aspirations et leurs aptitudes afin de formuler les meilleurs vœux pour entamer un cursus universitaire qui soit en adéquation avec les besoins du monde du travail.

Précisons que le Sosup est un organe de service public qui a pour mission d’accompagner les élèves, les étudiants et les adultes dans leur projet scolaire, universitaire et professionnel. Il adapte l’orientation des élèves dès la classe de 6e et des étudiants au marché de l’emploi tout en tenant compte des besoins de développement de la nation.

R.H.A

Libreville/Gabon