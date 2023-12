Lutte contre corruption : les États parties réfléchissent sur les mécanismes à mettre en œuvre

À côtés de ses pairs, le Gabon prend part du 11 au 15 décembre prochain à la dixième session de la Conférence des États parties à la Convention des Nations Unies contre la corruption, qui se tiend au Georgia World Congress Center, à Atlanta (États-Unis d'Amérique).

Pour ses travaux, la partie gabonaise est composée du commissaire membre, Calixte isidore Nsié Edang, chef de délégation, du commissaire Membre, Séraphin Ondoumba et de la chargé d’Etude du Président de la CNLCEI, Eva Robespierre Eva Angone. Ce rendez-vous qui se tient conformément à l'article 63 de la Convention, a été instituée pour améliorer la capacité des États parties à atteindre les objectifs énoncés dans la Convention et renforcer leur coopération à cet effet ainsi que pour promouvoir et examiner l'application de la Convention.

En clair, la Conférence devrait se concentrer sur des questions essentielles telles que, entre autres, l'examen de l'application de la Convention, le recouvrement d'avoirs, la coopération internationale, la prévention, l'assistance technique et la suite donnée à la session extraordinaire de l'Assemblée générale sur les problèmes posés par la corruption et les mesures visant à la prévenir et à la combattre et à renforcer la coopération internationale.

Comme le veut la pratique établie, le débat général sera l'occasion pour les hautes représentantes et hauts représentants de s'exprimer et de donner des orientations à la Conférence pour ses délibérations et pour la réalisation de ses objectifs. De plus, compte tenu de l'importance des questions qui seront examinées par la Conférence et le caractère crucial des décisions qui devront être prises, le Gouvernement est invité à se faire représenter au plus haut niveau politique possible et à faire en sorte que sa délégation comprenne des décisionnaires et des spécialistes des questions qui y seront traitées.

Hans NDONG MEBALE

Libreville/Gabon