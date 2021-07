FDSE : Les raisons de la suspension des cours

CENSÉS entamer l'année académique 2020-2021 à la Faculté de droit et des sciences économiques (FDSE) de l'Université Omar Bongo (UOB) lundi dernier, les étudiants de cette Faculté, ont appris par le canal d'une note signée du doyen, Jean Claude James, que "les enseignements à la FDSE au titre de l'année académique 2020-2021, sont suspendus et reportés à une date ultérieure".

Au nombre des raisons évoquées par le secrétariat général de la FDSE, "nous prévoyions démarrer l'année hier, (lundi ndlr), mais à cette même date, le rectorat a autorisé la tenue d'une exposition au sein de l'amphithéâtre Isaac Nguema qui est le plus grand de notre département. Or ce lieu est prévu pour abriter les enseignements pédagogiques. De plus, les amphithéâtres ne sont pas équipés. Nous devrions recevoir au minimum 150 tables-bancs pour démarrer, ce qui correspond au quota exigé, mais pour l'heure il n’y a que 30 tables-bancs disponibles. Il y a comme un sentiment de deux poids deux mesures de la part du rectorat entre la Faculté des lettres et des sciences humaines et notre département".