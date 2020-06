Hygiène : la restauration de rue bientôt réglementée

La restauration de rue s’est considérablement développée au Gabon, surtout à Libreville. Toutes les couches sociales consomment ces denrées alimentaires, d’une part, pour leur proximité, et, d’autre part, pour leurs prix accessibles à tous.

Mais ce secteur a prospéré avec tous les risques sanitaires liés aux conditions de production et en l’absence d’un cadre juridique réglementant cette filière. La préparation, la fabrication, la transformation, le conditionnement, le stockage et la vente de ces repas, sans véritable contrôle, pourraient impacter négativement la santé du consommateur. Au regard de cette menace, le gouvernement a décidé de réglementer ce secteur en forte expansion, par l’adoption d’un décret lors du dernier Conseil des ministres (12 juin). Ce texte détermine les conditions sanitaires et d’hygiène applicables aux métiers de l’alimentation de rue. Il contribuera également à la promotion des bonnes pratiques d’hygiène auprès des acteurs dudit secteur.

Encadrer les métiers de l’alimentation de rue et protéger la santé des consommateurs sont les objectifs que vise ce décret, qui va aussi bien réglementer ce secteur d’activités, tant sur le plan des exigences sanitaires qu'au niveau de l’organisation des contrôles officiels.

Désormais, l’exercice des métiers de l’alimentation de rue devra se faire en respectant un certain nombre de conditions, afin de préserver la santé des consommateurs. Il rend obligatoires la formation des opérateurs aux bonnes pratiques d’hygiène alimentaire et environnementale et le suivi continu des acteurs par les services de contrôle de l’Agence gabonaise de sécurité alimentaire (Agasa), afin de s’assurer de la mise en œuvre des bonnes pratiques d’hygiène et de production.



G-M. NTOUTOUME-NDONG



Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète Retournez à la rubrique Gabon économie