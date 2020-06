Libreville et Franceville : le Copil penserait à une nouvelle stratégie

Le Comité de pilotage (Copil) du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à coronavirus au Gabon a indiqué, vendredi 19 juin dernier, que les données épidémiologiques entre le 23 mai et le 19 juin montraient "à nouveau une tendance à la baisse du nombre de nouveaux cas avec des pourcentages autour de 10 %." Notamment jeudi et vendredi passés.

Cependant, le Copil est conscient qu'il faut rester prudent. "Cette tendance baissière, que nous devons prendre avec beaucoup de précaution, montre que si nous faisons plus d’efforts en respectant les gestes barrières et en nous faisant dépister, nous pourrons voir diminuer de manière très significative la propagation du Covid-19 dans notre pays et attendre le seuil de 5 % recommandé par l’OMS", a poursuivi le Comité.

Pour y parvenir, l'Estuaire et le Haut-Ogooué (soit Libreville et Franceville) pourraient être, dans les prochaines semaines, les deux provinces sur lesquelles va se concentrer le Copil. C'est du moins ce qui semble transparaître dans le rapport de situation hebdomadaire qu'il fait. Depuis le vendredi 19 juin, le Comité n'a pas publié de nouvelles données. Jusqu'à hier, il fallait se référer à cette date pour se faire une idée de la situation générale. Au total, sur 27 030 prélèvements réalisés à ce moment, les autorités sanitaires avaient enregistré 4 428 cas positifs (16,4 %) dont 1 750 guéris et 34 décès ; 102 hospitalisés dont 9 personnes en réanimation. Il faut ajouter que 1 241 contacts étaient encore suivis à domicile la semaine dernière.

Sur les neuf provinces, huit étaient touchées la semaine dernière. Seule la Nyanga résistait encore à l'envahisseur infectieux. Jusqu'à hier, l'Estuaire comptait 3 511 personnes positives, le Woleu-Ntem 81, le Moyen-Ogooué 134, le Haut-Ogooué 658, l'Ogooué-Maritime 3, l'Ogooué-Ivindo 6, la Ngounié 18 et l'Ogooué-Lolo 17.



Serge A. MOUSSADJI



