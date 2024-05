Hydrocarbures : un nouveau gisement découvert par Panoro Energy

Le sous-sol gabonais regorge d'énormes richesses pétrolières. Pour preuve, la société norvégienne Panoro Energy a annoncé ré cemment la découverte d'un nouveau gisement de pétrole sur le permis de Dussafu Marin au large du Gabon.

Le puits DHBSM-1H, implanté dans le champ Hibiscus South sur le permis Dussafu Marin, au large des côtes gabonaises, a été mis en production avec un débit initial stabilisé compris entre 5 000 et 6 000 barils par jour, conformément aux attentes.

Décidé à se réapproprier son secteur pétrolier, le Gabon peut nourrir de grands espoirs pour la suite. En effet, cette découverte renforce sa position parmi les principaux producteurs d’hydrocarbures en Afrique subsaharienne.

Selon nos informations, le potentiel de production du puits, avec des réserves récupérables brutes estimées entre cinq et six millions de barils de pétrole et environ quatorze millions de barils de pétrole en place, pourrait largement contribuer à redynamiser l’économie locale.

Avec cette nouvelle découverte, et s'appuyant sur un renforcement des capacités locales et l’implication des communautés dans les projets d’hydrocarbures, le pays veut favoriser un développement harmonieux et équitable.

Au lendemain du sommet de Paris, qui a mis en exergue la problématique de la transition énergétique, cette découverte va permettre au pays de booster sa production pétrolière dans la sous-région.

Hans NDONG MEBALE

Libreville/Gabon