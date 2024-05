Port-Gentil : une école pour enfants déficients auditifs

La ministre des Affaires sociales, Nadine Nathalie Awanang-Anato, s'est récemment rendue à Port-Gentil, capitale économique du Gabon, où elle a procédé à l'inauguration de l’école provinciale pour enfants déficients auditifs (EPEDA).

Selon le directeur général de TotalEnergies Gabon, Xavier Rouzeaud, “la mise en place de ce projet répond aux objectifs d’améliorer les conditions et la qualité d’apprentissage des élèves déficients auditifs, en leur offrant un cadre pédagogique adapté, un accès à un enseignement spécialisé et un environnement protégé et adapté à cette catégorie d'enfants”.

De quoi satisfaire la ministre Awanang, pour qui cette école spécialisée, fruit d’une collaboration de longue date entre TotalEnergies et l’État gabonais dans le secteur du social, matérialise la politique de solidarité nationale du président de la Transition, pour la restauration de la dignité des Gabonais ou personnes vivant avec un handicap.

L’EPEDA est un bâtiment abritant 3 salles de classe de 30 élèves chacune, des services administratifs dont les bureaux du directeur et de son assistante, une infirmerie, une bibliothèque et des salles techniques accueillant le matériel spécialisé d’audiophonie.

TotalEnergies EP Gabon a d'ailleurs pris toutes les dispositions pour fournir également le matériel didactique spécialisé, le mobilier, le matériel bureautique, les fournitures scolaires et les uniformes pour la première année de fonctionnement.

Parallèlement, la société pétrolière a procédé au ravalement des façades des services provinciaux des Affaires sociales.

Christelle NTSAME

Port-Gentil/Gabon