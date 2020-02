Gabon Telecom : Ouverture de l'agence ''Arcades''

L'initiative de l'opérateur gabonais entre dans le cadre de sa politique de renouvellement au niveau de ses agences commerciales. Après l’agence "nouvelle génération" du supermarché Mbolo, ouverte courant 2019, la mise en service de celle de l’immeuble ''Les Arcades'' vient confirmer la volonté de Gabon Telecom de servir sa clientèle dans les meilleures conditions d’accueil, en conformité avec son slogan commercial du moment #LE BEST, un service de qualité.

L'opérateur de téléphonie compte, à travers la création de cette agence, renforcer la proximité avec les abonnés et répondre à leurs attentes, tout en leur permettant d’évoluer dans un environnement pensé, mobilier ergonomique, borne digitale pour la prise de rendez-vous. ' 'Tout a été pensé pour améliorer de façon significative l’expérience client'' , explique un membre de la direction générale. Cette volonté se traduisant en partie par une charte intérieure améliorée, où la convivialité et le bien-être sont les maîtres-mots.

Véritable vitrine de l’innovation, la nouvelle agence propose à la clientèle toute la gamme de produits et services commercialisés par Gabon Telecom : Fixe, Mobile, Internet et Mobile money (Mobicash). Le réseau d’agences directes de Gabon Telecom a ainsi entamé une métamorphose, qui s’allie parfaitement avec les valeurs d’innovation et de modernisme prônées par le leader des télécommunications au Gabon.