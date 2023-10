FEG-Gouvernement : vision commune pour la formation et l’employabilité des jeunes

La sempiternelle problématique de l’inadéquation entre la formation et les besoins du marché de l’emploi va probablement avoir une solution. Surtout après la rencontre, en début de semaine, entre les responsables de la Fédération des entreprises du Gabon (FEG) et le Pr Hervé Ndoume Essingone, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation technologique, dans le cadre de la Conférence des recteurs, directeurs généraux des grandes écoles et instituts de recherche.

Ladite rencontre a donné lieu à d’enrichissants échanges sur des questions d’intérêt commun. Et qui, à tout considérer, vise une formation plus ciblée des étudiants et leur employabilité. De quoi réjouir le président de la FEG, le banquier Henri-Claude Oyima, pour qui « le problème de l’offre et de la demande ne devrait plus constituer un frein à l’essor des entreprises. Car, cette offre étant abondante mais mal connue par le patronat, il est désormais question de voir maintenant comment mieux l’organiser et l’accompagner au niveau des pouvoirs publics et du secteur ». Cet accompagnement devrait se faire sous forme de partenariat, a laissé entendre le patron des patrons. « La FEG, dans ce cadre, va jouer sa partition pour accompagner cette offre en termes de structuration au niveau de l’éducation, par la création de la FEG-Académie qui va être le socle autour duquel les deux parties vont marcher ensemble. Derrière, l’objectif pour les entreprises est de mieux connaître ce que l’éducation leur apporte en termes de formation diplômante, certifiante et continue », a souligné Henri-Claude Oyima.

Au-delà, il y a la perspective commune de la mise en place d’une Fondation devant permettre de mobiliser les ressources dont disposent les entreprises au niveau de leur RSE, pour mieux soutenir l’action gouvernementale dans le secteur de l’éducation en général. Ces deux projets sont intéressants. Le Pr Ndoume Essingone en est conscient car, au finish, il s’agira aussi d’améliorer leur gouvernance des universités, grandes écoles et instituts de recherche du Gabon.

« Le gouvernement et la FEG ont les mêmes perspectives, en ce sens que le partenariat doit permettre de nous accompagner dans les mécanismes que nous avons identifiés. En retour, notre expertise sera mise désormais, de façon meilleure, à la disposition des entreprises pour leur développement », a indiqué le ministre de l’Enseignement supérieur. G.R.M

Libreville/Gabon