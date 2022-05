Atelier de la liste des médicaments et dispositifs médicaux  : les équipes se préparent

Le directeur de l'Agence du médicament, Dr Mibindzou Mouelet a rencontré les partenaires du Centre hospitalier universitaire d'Owendo (CHUO), de l'Office national pharmaceutique (OPN) et ceux de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS) à quelques heures de la tenue de l'atelier de la liste des médicaments et dispositifs médicaux de la réserve hospitalière. Ledit atelier se tiendra à l'hôtel Nomad dans la banlieue nord de Libreville.

L'objectif de cette réunion préparatoire était de vérifier la liste de médicaments qui sera examinée durant l'atelier, étudier la réglementation qui suivra, s'accorder sur un modèle de prescription pour renforcer la réglementation et encadrer ladite liste. Le patron du Médicament et ses partenaires se sont également entendus sur un point important qui devrait être examiné minutieusement durant l'atelier, celui de l'approvisionnement des médicaments répondant aux besoins des établissements de santé.

En somme, les assises du Nomad vont fixer un canevas essentiel pour les structures hospitalières et aussi valider la liste de mise à disposition des produits pharmaceutiques au niveau des structures hospitalières.

R.H.A

Libreville/Gabon