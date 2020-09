City-tour de Libreville  : TransAkanda partenaire de l'Agatour

Le directeur général (DG) de l'Agence gabonaise de développement et de promotion du tourisme et de l'hôtellerie (Agatour), Christian Mbina, et celui de TransAkanda, José Ngimangoal, ont paraphé, le 24 septembre dernier, le protocole d'accord actant le redémarrage effectif du City-tour de Libreville. Un concept mis en place pour promouvoir la destination Gabon.

Selon le DG de l'Agatour, le produit conceptualisé en vue de valoriser l'âme de la capitale gabonaise, se heurtait malheureusement à la cherté du transport. Aussi, le partenariat entre l'agence de promotion touristique et TransAkanda, une société de transport urbain, permet-il dorénavant d'avoir à la disposition de l'agence un bus, qui sera exploité dans le cadre du City-tour de Libreville. "À partir de maintenant, on a la possibilité de découvrir l'histoire de Libreville, depuis l'esclavage et la colonisation, jusqu'aux indépendances. Et je peux rassurer tout le monde que cette histoire est particulière, d'autant que l'on pense toujours connaître Libreville, alors qu'il n'en est rien", a indiqué Christian Mbina.

"Nous avons, de notre propre chef, répondu positivement à l'appel de l'Agatour", a d'emblée souligné le patron de TransAkanda. D'après José Ngimangoal, l'aspiration de la société de transport est de pérenniser l'initiative. Aussi, entend-il accompagner le promoteur touristique partout où le besoin de vulgarisation du Gabon se fera ressentir.

L'Agatour ne cache pas son ambition d'étendre le concept dans l'arrière-pays. D'autant que chaque chef-lieu de province renferme des particularités aussi riches que diverses. D'où d'ailleurs, l'ambition du président de la République, Ali Bongo Ondimba, de faire du tourisme un secteur stratégique de diversification de l'économie.



Styve Claudel ONDO MINKO



Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète Retournez à la rubrique Gabon économie