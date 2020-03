Ceedireme-Gabon : Une nouvelle plate-forme pour les entrepreneurs

La Corporation des experts en entrepreneuriat, diagnostic, restructuration et mise à niveau des entreprises et industries (Ceedireme-Gabon) a effectué vendredi dernier sa première sortie officielle, à l'occasion d'une cérémonie à EM-Gabon.

Cette nouvelle plate-forme a été créée dans le but de promouvoir l'entrepreneuriat local, renforcer les capacités des entrepreneurs locaux, faire des diagnostics globaux des principales fonctions de l'entreprise et encourager les démarches de progrès, de culture et de savoir-faire, de créativité et d'innovation.

"La Ceedireme-Gabon est un univers de compétences au service de la compétitivité des entreprises gabonaises et sous-régionales. Car en son sein, se trouvent des consultants indépendants chevronnés et des cabinets d'expertises multidisciplinaires bien cotés au Gabon et ailleurs", a indiqué le président de ladite entité, Armel Severin Mbembo.

Pour le secrétaire général de la Confédération patronale gabonaise (CPG), Hamidou Okaba, "en dehors des prix, de la qualité des produits, il y a également la qualité des patrons de l'entreprise. Et pour avoir cette qualité, il faut que la formation des jeunes soit basée sur l'esprit d'entrepreneuriat".



Hans NDONG MEBALE



Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète Retournez à la rubrique Gabon économie